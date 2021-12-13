Об этой информации сообщили в «Хартыя97», передает «НБН».

Отмечается, что представителей научного сообщества заинтересовало лицо, которое выбили на саркофаге. Пока они не открыли захоронение, то считали, что саркофаг принадлежит какому-то фараону. Однако, как оказалось, там обнаружили весьма необычную женщину, о личности которой до сих пор идут споры.

На крышке гроба было нарисовано изображение некой особы с париком, напоминающим богиню Хатхор. Впрочем, имя погребенной точно неизвестно. Кроме того, никто не знает, почему ее захоронили именно здесь. Эксперты не исключают того факта, что, возможно, они наткнулись на принцессу Хенмет. Ее годы жизни пришлись в период Среднего царства. Впрочем, данный момент еще уточняется археологами.

Напомним, стало известно, когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: ученые пришли к обнадеживающим выводам.