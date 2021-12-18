Как информирует «НБН» со ссылкой на Технофан, она предназначена для видеонаблюдения на открытом пространстве.

Касательно характеристик такой новинки технологии, то камера имеет широкий угол обзора в сто тридцать градусов, а также высокое разрешение в 1080 пикселей. Именно благодаря таким значениям она может охватывать большую территорию, позволяя в деталях увидеть, что происходит вокруг.

Примечательно, что если камера обнаружит необычную, или же какую-то подозрительную активность во дворе, то система мгновенно отправит сообщение, причем в режиме реального времени.

Стоит отметить, что эта техника имеет систему против воров. Другими словами, устройство запрограмировано таким образом, что реагирует сразу же на нестандартную активность. Впоследствии техника предупреждая сразу пользователя, и он видит, что камера изменила собственное положение.

Аккумулятор такой новинки техники – 5700 мАч. Благодаря этому камера способна работать до трех месяцев от одной зарядки батареи.

В магазинах нашей страны такая камера от Xiaomi появится с 17 декабря. Розничная цена данной новинки техники будет достигать 3299 гривен за комплект, в который входит камера и приемник. Если кто-то будет иметь купить только камеру, то это будет стоить 2299 гривен.

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