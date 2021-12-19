Как информирует «НБН», более детально об этом сообщает издание Apnews. Согласно обнародованным материалам, создателями такой технологии является предприятие из Швеции Epicenter, занимающаяся разработкой субдермальных имплантов.

Отмечается, что такой чип будет хранить в себе информацию, к примеру – covid-паспорт, билет на проезд, пропуск в спортзал и т.д….

Разработанный шведскими учеными микрочип имплавживляют людям под кожу, загружая туда паспорт о вакцинации от коронавируса. Сам имплант имеет крошечный размер. Память такой новинки технологии позволяет хранить в себе информацию о вакцинации, а также другие важные документы.

По информации ученых, данную технологию можно применять в разных целях. Однако именно сейчас она весьма уместна, так как паспорт о вакцинации должен всегда быть под рукой, даже в случае, если мобильный телефон разрядится.

Чип вживляют под кожу в руку.

Есть информация, что уже в 2022-м году компания, занимающаяся разработкой микрочипов, намерена расширить возможности имплантов, а также применять их не только для того, чтобы хранить важную информацию.

Помимо прочего отмечается, что такой технологией по состоянию на сегодняшний день уже использовались порядка шести тысяч шведов. Они имплантировали себе чип в руку. А первые такие попытки в стране начались еще в 2015 году.

Согласно информации Epicenter, уже спустя 10-15 лет чипирование станет обязательным в жизненной деятельности людей.

Напомним, ранее мы уже писали о новой IP-видеокамере, которую в Украине презентовала компания Xiaomi.