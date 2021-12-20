Об этой информации сообщил «Петербургский Дневник», передает «НБН».

Отмечается, что ученые больше 10 лет наблюдали за людьми, чей возраст превышал 67 лет. Они, как известно, уже имели некоторые проблемы сердца или сосудов. Эксперты следили за диетами этих людей.

Благодаря вышеупомянутому удалось выяснить, что люди, у которых в рационе было достаточно много ультраобработанной пищи, имели чрезмерно высокие риски смерти в целом. Особенно это касается ухудшения здоровья на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что к ультрапереработанной пище можно отнести следующие продукты: колбасы, мясо механической обвалки, чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки, пища быстрого приготовления.

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