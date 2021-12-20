Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, говорится о последствиях от раскола ледникаТуэйтса. По определенным причинам это тело из льда получило весьма устрашающее название ледника «Судного дня».

Согласно подсчетам исследователей, разрушение этого камня из льда все мы можем увидеть на протяжении ближайших шестидесяти месяцев. Причем последствия, при осуществлении такого сценария, будут весьма неутешительными.

Все дело в том, что при разрушении ледника в Мировой океан попадет рекордное количество льда. В свою очередь это приведет к повышению уровня воды на несколько десятков сантиметров. В итоге это спровоцирует затопление прибрежных зон на всех континентах планеты.

По словам ученых, такой прогноз вовсе не шутка, а реальность, так как образовавшаяся на льде трещина становится все больше. За несколько лет она заметно выросла.

Помимо того, если посмотреть на восточную часть этого ледника, то там исследователи обнаружили нестабильную опору о дно. Из-за этого кроме главной трещины в леднике, на нем начали появляться разломы различной величины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Европе людям начали массово вживлять импланты под кожу.