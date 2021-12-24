Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, исследователи нашли зародыш животного в яйце. Внешне он весьма был похож на детеныша птицы, который вот-вот вылупится. Данная находка предоставит возможность исследователям найти связь между живущими и в наше время птицами, а также динозаврами, которые уже давно не существуют на нашей планете.

Примечательно, что эмбриону, который удалось найти исследователям, по их же мнению, от шестидесяти шести до семидесяти двух миллионов лет. Эксперты считают, что они нашли овирапторозавра. Это животное относится к динозаврам-тероподам (группа пернатых). Они имеют отчетливые беззубые клювы. Кстати, подобные клювы есть у попугаев. Как известно с истории, данный вид животных вымер после того, когда на нашу планету упал астероди. Это было в конце мелового периода.

Эксперты сообщают, что размеры скелета достигают 23,5 сантиметров. Он свернут внутри яйца, которое уже окаменело. Причем само яйцо почти на семь санитиметров короче самого эмбриона.

Руководитель исследования Стив Брусатте (палеонтолог из Эдинбургского университета), отмечает:

«Найденный маленький динозавр имеет вид, аналогичный виду детеныша птици, свернувшегося в яйце. Это является очередным доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые проявились у их предков — динозавров».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ученые вскрыли ледяной «щит» Арктики.