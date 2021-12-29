Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rbc.ua.

Лайнер предназначен для выполнения задач по транспортировке личного состава, вооружения, легкой боевой техники, других грузов и доставки их в зону боевых действий путем посадки или парашютным способом.

Самолет был создан с применением новейших мировых информационных технологий с участием более 30 украинских предприятий, а также иностранных партеров — поставщиков оборудования из Европы, США и Канады.

Для оснащения военного транспортника Ан-178-100Р использовались сотни электронно-вычислительных приборов, которые интегрируют все системы и датчики и полностью автоматизируют контроль за их работоспособностью, что позволяет значительно оптимизировать управление самолетом.

Также был выполнен большой объем работ по внедрению новых более качественных гидравлических систем, электроснабжения, кондиционирования и т.п.

В присутствии профильных членов правительства и высшего военного руководства страны военно-транспортный самолет был передан ВСУ для проведения летных сертификационных испытаний.

Ранее мы сообщали о том, что это может плохо закончиться: нардеп предупредил об опасном пункте меморандума с МВФ.