Об этой информации сообщили в Central.Asia, передает «НБН».

Чтобы узнать о соответствующих выводах, ученым пришлось провести целых 45 исследований. Было опробовано немало напитков и продуктов. Однако только один показал, что при его употреблении на постоянной основе систолическое давление у испытуемых снижалось на 1, 52 мм, рт. ст, а диастолическое на 1,78.

Отмечается, что речь идет о привычном для всех клюквенном соке. Именно он способен снижать кровяное давление и даже уровень холестерина человека. Что примечательно, почти такими же свойствами обладает даже натуральный вишневый сок. Но насчет последнего еще есть сомнения, так как полноценных исследований по данному напитку еще не было.

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