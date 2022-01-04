Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный изданием Bild, немецкая компания приняла решение срочно отозвать более восьмисот тысяч автомобилей. Причем не в какой-то одной стране, а по всему миру. Причиной тому является опасная неисправность, которая может в некоторых случаях привести к возгоранию.

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Компания известила своих клиентов письмами о том, что неисправность была выявлена в насосе с охлаждающей жидкостью. При этом там говорилось, что «в некоторых случаях нельзя на сто процентов исключить опасность возгорания».

В письмах клиентам сообщается, что речь идет о дизельных моделях. Автомобили, которые оказались в группе риска, были произведены в период с января месяца 2017 года по октябрь 2021-го. Это GLC, GLE, GLS, классы S, C, E, CLS с двигателями OM656 и OM654.

Напоследок в компании решили добавить, что в настоящее время они активно работают над тем, чтобы проблема была решена как можно быстрее.

Стоит отметить, что «Мерседес» — не единственная компания-производитель автомобилей, которая за последнее время сообщила об отзыве большого количества транспортных средств из-за возникших проблем. В частности, ранее о подобной ситуации заявили в компании Tesla, сообщив об отзыве почти 500 тысяч электромобилей.