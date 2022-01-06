Об этой информации сообщили в Hi-News, передает «НБН».

Известно, что Юлий Цезарь был влиятельным диктатором, который мог делать сразу несколько дел одновременно. Хотя его порицают за чрезмерную жестокость некоторые эксперты, но другие же подчеркивают важные предприятия, которые в свое время сильно поспособствовали формированию Древнего Рима.

При этом множество его бюстов находили по всему миру: от сегодняшнего Рима до дальних уголков бывшей Империи. Тем не менее, проведя анализ, ученые смогли смоделировать его внешность на основе того изображения, которое чеканилось на монетах, поскольку именно они достоверно должны изображать внешность властителя.

Как выяснилось, внешность Юлия Цезаря была относительно аккуратной по рамкам того времени. На склоне годов у него наблюдалась лысина, а лицо было довольно маленьким. Так же можно заметить морщины и темный цвет глаз, который и сейчас наблюдается у многих итальянцев.

Что примечательно, еще ученые пришли к новым выводам об эволюции на Земле: эксперты показали, что им удалось найти (фото)