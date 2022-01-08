О появлении нового штамма коронавируса стало известно от кипрских ученых. По словам профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтия Кострикиса, новый вариант COVID-19 представляет собой гибрид двух известных миру видов коронавируса «Дельты» и «Омикрона».

Мутация коронавирусной инфекции была обнаружена учеными лабораторно в 25 образцах, информирует «НБН» со ссылкой на Sigmalive.

Новым штаммом «Дельтакрон» инфицированы 11 граждан, которых ранее забрали в больницу с симптомами COVID-19. У остальных зараженных новым вариантом инфекции болезнь протекала без симптомов.

На сегодня «Дельтакрон» обнаружили только на Кипре. В то же время Кострикис предполагает, что этот вид коронавирусной инфекции мог вытеснить более заразный вариант «Омикрон».

В то же время во Всемирной организации здравоохранения делятся тревожными новостями о распространении «Омикрона». В ведомстве заявили, что люди быстро заражаются новым вариантом инфекции по ряду причин, одной из которых является халатное отношение социума к соблюдению карантинных мер.