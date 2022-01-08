Как информирует «НБН» со ссылкой на Astrophysical Journal, по словам ученых, определенные звезды заканчивают собственное существование весьма ярким взрывом. И в случае со звездой SN 2020tlf получилось именно по этому сценарию. Примечательно, что именно на таких светилах незадолго до взрыва происходят некоторые быстроточечные процессы. Раньше никому этого не удавалось еще запечатлеть.

Автор наблюдения за сверхновой звездой SN 2020tlf Рафаэлла Маргутти заявила:

«Это походе на наблюдение за бомбой замедленного действия. Никогда мы еще не подтверждали такую бурную активность умирающей звезды. Нам удалось увидеть, как она производит значительное световое излучение, после чего сгорает».

Звезда была обнаружена благодаря тому, что перед взрывом из нее излучалось огромное количество света. Вероятно, звезда сбросила часть верхних слоев, которые потом нагрела и заставила ярко излучать.

При этом исследователи обнародовали видео, которое сняли при помощи новейшей технологии — системе телескопов Pan-STARRS.

При этом исследователи из NASA предупредили о сразу двух астероидах, которые летят в сторону нашей планеты. Причем, по их данным, размер одного из них больше «Биг-Бена».