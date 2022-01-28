Как информирует «НБН» со ссылкой на obozrevatel.com, по предположениям ученых, это небесное тело может большим в размерах от Земли в десять раз, а вращаться Планета Х якобы по большой орбите. Кроме того, на данный момент известно, что ученые предполагают, что год на этой загадочной планете может длиться столько, как 20 тысяч земных лет.

Для поисков этой планеты ученые из «НАСА» будут применять наиболее новые, обладающие невероятной мощностью телескопы.

Руководитель NASA Джим Грин ранее заявлял, что несмотря на то, что доказательств о существовании Планеты Х очень мало, результаты ее поиска могут быть весьма впечатляющими.

Ученые начали проявлять интерес к Планете Х еще несколько лет назад, но буквально на днях, а точнее 24 января, средства массовой информации в очередной раз «подлили масла в огонь». В итоге в американском космическом агентстве заявили, что они выступают за идею найти Планету Х.

Ранее исследователи из Великобритании сделали заявление о том, что загадочная Планета Х вовсе не одна.