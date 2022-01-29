Как информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail, разработкой механических деревьев руководил Клаус Лакнер из Университета штата Аризона.

Отмечается, что разработанные устройства смогут справляться с поставленной задачей гораздо лучше, чем это делают настоящие деревья.

Сообщим, что внешне механические деревья представляют собой весьма высокие колонны, диаметр которых достигает полтора метра. Они состоят из дисков, улавливающих углекислый газ. Уже в конце 2022-го ученые намерены разместить сразу три фермы таких устройств. Это будет сделано в американском штате Аризона.

Примечательно, что два таких механических дерева смогут улавливать одну тонну углекислорода в день. А если взять одну маленькую ферму из 1200 деревьев, то она сможет поглощать сто тонн СО2. Если же это будет большая ферма площадью в 2-3 километра квадратных, то такое количество механических деревьев смогут поглощать десять тысяч тонн углерода в сутки.

В случае же если по всему миру разместить минимум 250 таких ферм, как информируют ученые, то они будут поглощать 2,7 миллиона тонн CO2 в день, что равно трем процентам мировых выбросов в атмосферу.