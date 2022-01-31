В целом, модельный ряд AMD пополнился 10 новыми моделями процессоров Ryzen для ПК. Также компания презентовала серию мобильных ЦПУ Barcelo и видеокарту Radeon RX 6500 XT.
Новинки процессоров от компании AMD
Серия 6000 процессоров AMD делится на две подсерии: «H» (для высокопродуктивных игровых ПК, работы в сложных программах) и «U» (для компактных ноутбуков).
Новинки Ryzen 6000 Н с техпроцессом 6 нм, TDP 35-45W и интегрированной графикой RDNA 2:
- Ryzen 5 6000 серии (модели 6600H, 6600 HS) обладают 6 ядрами на 12 потоков с базовой тактовой частотой 3,3 ГГЦ.
- Ryzen 7 (модели 6800H, 6800HS): 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота 3,2 ГГЦ.
- Ryzen 9 (модели 6900HS, 6900HX, 6980HS, 6980HX): 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота 3,3 ГГЦ).
Флагман 6000 серии – Ryzen 96980HX для мощных игровых ноутбуков имеет 8 ядер, 16 потоков передачи данных, базовую тактовую частоту 3,3 ГГЦ и возможность разгона до 5 ГГЦ, кэш-память L2+L3 – 20 МБ.
Компания АМД отказалась от использования встроенной видеокарты VEGA в пользу обновленной и усовершенствованной RDNA 2. Флагманская модель оснащена 12 графическими ядрами с тактовой частотой 2,4 ГГЦ. Самая младшая модель новой 6000 серии – Ryzen 5 6600 HS получила 6 графических ядер с тактовой частотой 1,9 ГГЦ.
Серия «U» поколения Rembrandt для компактных ультрабуков представлена 2 моделями с плавающим TDP 15-28 W (зависит от типа и сложности выполняемых задач):
- Ryzen 5 6600 U: 6 ядер, 12 потоков, базовая тактовая частота 2,9 ГГЦ (разгон до 4,5 ГГЦ), кэш-память L2+L3 – 19 МБ, интегрированная графика RDNA 2 (6 графических ядер с тактовой частотой 1,9 ГГЦ).
- Ryzen 7 6800 U: 8 ядер, 16 потоков передачи данных, базовая тактовая частота 2,7 ГГЦ (разгон до 4,7 ГГЦ), кэш-память L2+L3 – 20 МБ, интегрированная графика RDNA 2 (12 графических ядер с тактовой частотой 2,2 ГГЦ).
Энергоэффективные ЦПУ «U-серии», по заявлению производителя, потребляют на 15% меньше энергии при функционировании браузера, на 30% меньше в программах для видеоконференций и до 40% меньше – при стриминге видео. Все представленные процессоры выполнены на базе микроархитектуры Zen 3+.
Чем 6000 серия от компании AMD лучше предыдущей?
Обновленная 6 нм микроархитектура сразу бросается в глаза, но главной инновацией процессоров серии Rembrandt все-таки стала AMD RDNA 2 графика. По словам представителей АМД она более, чем в 2 раза быстрее графики ЦПУ 5000 серии. Архитектура встроенного графического ядра, которую применяют для видеокарт Radeon 6000, показывает высокую производительность и расширяет потенциал процессоров: плавное и высококачественное воспроизведение графики во многих компьютерных играх и видео в качестве Full HD.
Новые функции управления питанием качественно регулируют производительность, чем уменьшают потребление энергии.
Вычислительная мощность 16 потоков в 8-ядерных Ryzen 7 и Ryzen 9 обеспечивает прирост производительности до 11% в однопоточном режиме и до 28% — в многопоточном.
Но и это еще не все обновления:
- Память DDR5 обеспечивает высокую скорость мобильных вычислений;
- Поддержка USB 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с;
- HDMI 2.1 с поддержкой высокой частоты кадров;
- Поддержка PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, VRR, кодировщика видео AV1.
Чипсеты 6000 серии АМД – первые процессоры ×86, которые поддерживают расширенные функции безопасности Windows 11 и обеспечивают максимальную защиту данных.
Высокая производительность при оптимальном энергопотреблении может обеспечить до 24 часов работы ноутбука в автономном режиме.
Новинки появятся на рынке уже в феврале 2022 года, а ноутбуки от производителей Lenovo, ASUS, DELL, HP и других брендов с процессорами Rembrandt будут доступны уже с конца февраля- начала марта.
Новая видеокарта Radeon RX 6500 XT и анонс 7000 серии процессоров
Кроме 10 новых процессоров 6000 серии компания AMD презентовала на выставке CES 2022 и новую видеокарту – Radeon RX 6500 XT с такими характеристиками:
- 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR 6;
- Частота 2,6 ГГц (разгон до 2,815 ГГЦ);
- Пропускная способность 144 ГБ/с;
- Подключение по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4;
- База — Navi 24 XT;
- TDP – 107 Ватт.
Также компания анонсировала новые процессоры 7000 поколения на базе микроархитектуры Zen 4 с техпроцессом 5 нм и с обновленным сокетом AMD Socket AM5. Еще один анонс касается обновления 5000 серии Ryzen– скоро появятся первые ЦПУ АМД с технологией AMD 3D V-Cache.
Вскоре все новинки от производителя АМД можно будет купить в магазинах Украины и провести апгрейд своих ПК под современные требования компьютерных игр и программ, ведь ЦПУ последнего поколения поддерживают тактовую частоту до 5 ГГЦ, показывают вдвое лучшее качество воспроизведения графики и более быструю обработку данных, чем предшественники прошлого поколения.
Источник: https://ktc.ua/ru/
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