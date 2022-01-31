В целом, модельный ряд AMD пополнился 10 новыми моделями процессоров Ryzen для ПК. Также компания презентовала серию мобильных ЦПУ Barcelo и видеокарту Radeon RX 6500 XT.

Новинки процессоров от компании AMD

Серия 6000 процессоров AMD делится на две подсерии: «H» (для высокопродуктивных игровых ПК, работы в сложных программах) и «U» (для компактных ноутбуков).

Новинки Ryzen 6000 Н с техпроцессом 6 нм, TDP 35-45W и интегрированной графикой RDNA 2:

Ryzen 5 6000 серии (модели 6600H, 6600 HS) обладают 6 ядрами на 12 потоков с базовой тактовой частотой 3,3 ГГЦ.

Ryzen 7 (модели 6800H, 6800HS): 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота 3,2 ГГЦ.

Ryzen 9 (модели 6900HS, 6900HX, 6980HS, 6980HX): 8 ядер, 16 потоков, тактовая частота 3,3 ГГЦ).

Флагман 6000 серии – Ryzen 96980HX для мощных игровых ноутбуков имеет 8 ядер, 16 потоков передачи данных, базовую тактовую частоту 3,3 ГГЦ и возможность разгона до 5 ГГЦ, кэш-память L2+L3 – 20 МБ.

Компания АМД отказалась от использования встроенной видеокарты VEGA в пользу обновленной и усовершенствованной RDNA 2. Флагманская модель оснащена 12 графическими ядрами с тактовой частотой 2,4 ГГЦ. Самая младшая модель новой 6000 серии – Ryzen 5 6600 HS получила 6 графических ядер с тактовой частотой 1,9 ГГЦ.

Серия «U» поколения Rembrandt для компактных ультрабуков представлена 2 моделями с плавающим TDP 15-28 W (зависит от типа и сложности выполняемых задач):

Ryzen 5 6600 U: 6 ядер, 12 потоков, базовая тактовая частота 2,9 ГГЦ (разгон до 4,5 ГГЦ), кэш-память L2+L3 – 19 МБ, интегрированная графика RDNA 2 (6 графических ядер с тактовой частотой 1,9 ГГЦ).

Ryzen 7 6800 U: 8 ядер, 16 потоков передачи данных, базовая тактовая частота 2,7 ГГЦ (разгон до 4,7 ГГЦ), кэш-память L2+L3 – 20 МБ, интегрированная графика RDNA 2 (12 графических ядер с тактовой частотой 2,2 ГГЦ).

Энергоэффективные ЦПУ «U-серии», по заявлению производителя, потребляют на 15% меньше энергии при функционировании браузера, на 30% меньше в программах для видеоконференций и до 40% меньше – при стриминге видео. Все представленные процессоры выполнены на базе микроархитектуры Zen 3+.

Чем 6000 серия от компании AMD лучше предыдущей?

Обновленная 6 нм микроархитектура сразу бросается в глаза, но главной инновацией процессоров серии Rembrandt все-таки стала AMD RDNA 2 графика. По словам представителей АМД она более, чем в 2 раза быстрее графики ЦПУ 5000 серии. Архитектура встроенного графического ядра, которую применяют для видеокарт Radeon 6000, показывает высокую производительность и расширяет потенциал процессоров: плавное и высококачественное воспроизведение графики во многих компьютерных играх и видео в качестве Full HD.

Новые функции управления питанием качественно регулируют производительность, чем уменьшают потребление энергии.

Вычислительная мощность 16 потоков в 8-ядерных Ryzen 7 и Ryzen 9 обеспечивает прирост производительности до 11% в однопоточном режиме и до 28% — в многопоточном.

Но и это еще не все обновления:

Память DDR5 обеспечивает высокую скорость мобильных вычислений;

Поддержка USB 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с;

HDMI 2.1 с поддержкой высокой частоты кадров;

Поддержка PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, VRR, кодировщика видео AV1.

Чипсеты 6000 серии АМД – первые процессоры ×86, которые поддерживают расширенные функции безопасности Windows 11 и обеспечивают максимальную защиту данных.

Высокая производительность при оптимальном энергопотреблении может обеспечить до 24 часов работы ноутбука в автономном режиме.

Новинки появятся на рынке уже в феврале 2022 года, а ноутбуки от производителей Lenovo, ASUS, DELL, HP и других брендов с процессорами Rembrandt будут доступны уже с конца февраля- начала марта.

Новая видеокарта Radeon RX 6500 XT и анонс 7000 серии процессоров

Кроме 10 новых процессоров 6000 серии компания AMD презентовала на выставке CES 2022 и новую видеокарту – Radeon RX 6500 XT с такими характеристиками:

4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR 6;

Частота 2,6 ГГц (разгон до 2,815 ГГЦ);

Пропускная способность 144 ГБ/с;

Подключение по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4;

База — Navi 24 XT;

TDP – 107 Ватт.

Также компания анонсировала новые процессоры 7000 поколения на базе микроархитектуры Zen 4 с техпроцессом 5 нм и с обновленным сокетом AMD Socket AM5. Еще один анонс касается обновления 5000 серии Ryzen– скоро появятся первые ЦПУ АМД с технологией AMD 3D V-Cache.

Вскоре все новинки от производителя АМД можно будет купить в магазинах Украины и провести апгрейд своих ПК под современные требования компьютерных игр и программ, ведь ЦПУ последнего поколения поддерживают тактовую частоту до 5 ГГЦ, показывают вдвое лучшее качество воспроизведения графики и более быструю обработку данных, чем предшественники прошлого поколения.

Источник: https://ktc.ua/ru/