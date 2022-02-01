Как информирует «НБН» со ссылкой на 91mobiles, прежде всего, смартфон от Орро будет конкурировать с «Самсунгом» благодаря своей стоимости.

Согласно информации источника, китайские инженеры сделают все возможное, чтобы предложить хорошее соотношение цены и параметров. Естественно, здесь можно говорить о многом, однако, в первую очередь, в качестве ориентиров-конкурентов можно взять сразу два смартфона.

Прежде всего, это телефон от Samsung — Galaxy Z Flip3, стоимость которого оценивается в одну тысячу «зеленых», или тот же «Самсунг», но уже из будущей серии Flip4. Еще одним, вероятно конкурирующим на рынке смартфонов с новинкой, может стать телефон Oppo Find N.

Конечно же, говорить о какой-то конкретике пока еще рано, однако есть все предпосылки для того, чтобы говорить, что новая гибкая раскладушка от Орро будет точно дешевле Flip4.

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