Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу «Киевстара», проблема заключалась в том, как об этом сообщали сами пользователи оператора мобильной сети, что невозможно было осуществить и принять вызов. Проблемы были также и при попытках зайти на сайт компании.

Втему Контент недоступен

В частности, когда пользователь мобильной сети «Киевстар» пытался позвонить кому-то, то слышал голосовое уведомление о том, что на его счете недостаточно средств. Также нельзя было проверить состояние счета через горяячие клавишы *111#.

Спустя несколько часов после того, как такая проблема была обнаружена, инженеры компании решили ее, и абоненты мобильной сети смогли пользоваться своими смартфонами в привычном режиме.



В свою очередь в компании заявили:

«Мы планируем сделать некие компенсации для абонентов, которые столкнулись с подобными сложностями. Они будут начислены пользователям в автоматическом режиме».

Кроме того, имевшие ограничения в звонках из-за ошибки с обновлением системы пользователи в качестве компенсации получат определенные бонусные услуги.

Ранее мы уже писали об угрозах информационной безопасности на предприятии.