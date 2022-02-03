Через сотни лет после смерти великого ученого американец воссоздал аппарат, о котором мечтал да Винчи. Им стал аспирант Мэрилендского университета, информирует «НБН» со ссылкой на CNet.

Остин Прете взял чертежи конструкции одноместного летательного аппарата итальянского художника, по которым сделал дрон Crimson Spin на конкурс дизайнеров еще три года назад. Весь мир узнал, что изобретение легендарного ученого действительно функционирует после того, как американец в конце прошлого месяца показал его первый полет на конференции в Калифорнии.

Прете и его коллеги не рассчитывали на то, что конструкция да Винчи окажется рабочей, но после нескольких экспериментов изменили свое мнение. Аппарата создавался из множества запчастей и материалов: пластика, алюминия, компьютерных систем, электродвигателей и батарей. Винты, которые поднимают Crimson Spin в воздух были напечатаны на 3D-принтере.

После ряда испытаний дрона американец заговорил о создании модели большего размера, которая сможет перевозить людей.

Отметим, что в прошлом году профессор разгадал тайну итальянского изобретателя, над которой ученые ломали голову 500 лет. Ученый показал мировой общественности, как выглядит «код да Винчи».