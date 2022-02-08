Корреспонденты «НБН» разобрались в том, что нужно сделать, чтобы заказать такую справку. Прежде всего, необходимо просто зайти в приложение, и следовать дальнейшему инструктажу.

Войдя в «Дію», вам нужно перейти во вкладку «Послуги». После этого выбрать «Довідки». В верхней части экрана смартфона вы увидите, что перешли в услугу заказа справки о несудимости. В низу нужно нажать на «Замовити довідку».

Далее, чтобы оформление прошло правильно, нужно указать тип справки (краткая или полная), цель запроса, ФИО на русском языке, место рождения, а также контактные данные. В общей сложности, нужно пройти восемь шагов при заказе справке о несудимости.

1.Перейти в приложении в услугу «Довідка» и указать ее тип.

2.Указать причину, по которой вам нужна эта справка.

3.Ввести данные (ФИО) на русском языке.

4. Указать место рождения.

5.Выбрать нужное гражданство.

6.Указать место регистрации.

7.Ввести контактные данные.

8.Подтвердить достоверность указанных вами данных.

В итоге приложение сообщит вам, что запрашиваемая вами справка будет оформлена и предоставлена вам на протяжении тридцати дней.

Как известно, за последнее время это не первая новая услуга, которая появилась в приложении «Дія». Ранее мы уже сообщали, что могут заказать себе украинцы через смартфон.