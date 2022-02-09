Об этом на своем официальном сайте сегодня сообщила компания SpaceX, передает НБН.

Запуск 49 спутников был произведен из космического центра Кеннеди в штате Флорида 3 февраля. Спутники успешно развернулись на низкой околоземной орбите для первоначального тестирования систем и перешли в контролируемый полет. Дальнейшим маневрам по повышению орбиты помешала геомагнитная буря, которая возникла на следующий день.

Геомагнитные штормы вызывают значительное уплотнение и нагревание атмосферы на низких орбитах. Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим «полета ребром», но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть сложности. В результате минимум 40 спутников сошли с орбиты и вернулись в атмосферу.

SpaceX заведомо идет на риски запуска спутников на более низких орбитах для поддержания устойчивой космической среды. Конструкция спутников предполагает, что при любых сбоях, несовместимых с продолжением полета, они полностью сгорают в атмосфере, не оставляя ни космического мусора, ни обломков, падающих на поверхность Земли.

В рамках проекта Starlink компания Илона Маска SpaceX уже вывела на орбиту больше двух тысяч спутников из 4400 запланированных. Они должны развернуться над всей планетой и обеспечить бесперебойную связь в любой точке даже в сложных погодных условиях.

Как мы писали ранее, эти спутники также предоставят доступ в интернет будущим колонизаторам Марса.