Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Кинетика Стартапов/Бизнес и Технологии» в Телеграм, в открытом на территории России магазине без продавцов и касс нет даже автоматов для оплаты.

Все что нужно человеку, который хочет приобрести товар в таком магазине, это взять необходимый продукт и пройти через турникет. Автоматическим образом плата спишется с банковской карты покупателя. Однако чтобы войти в такой магазин, нужно отсканировать QR-код из приложения «ВкусВилла», в котором должна быть привязана карта банка.



В открыто магазине небольших габаритов продается порядка двести двадцати позиций товаров. В частности, там есть напитки, фрукты, сэндвичи, овощи и много другое.

Разработку еще одного чуда технологии анонсировали в США. В частности, речь идет об автомобильной дороги, во время движения по которой смогут автоматически заряжаться электромобили.