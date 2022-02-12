Как информирует «НБН», в материале, обнародованном информационном агентством «Ореанда-Новости», говорится, что в материале были найдены следы весьма необычного коронавируса, следы генетического материала китайских хомячков и зеленых обезьян. Стоит отметить, что все это исследователи обнаружили в образцах, которые были отправлены из лаборатории в Шанхае.

Отмечается, что такая находка дает причину полагать, что инфекцию коронавируса могли исследовать на животных в одной из лабораторий Китая. Но при этом исследователи предупредили, что утверждать о том на этом фоне, что COVID-19 однозначно был создан в лаборатории, пока что нельзя. Ведь отправленные из Шанхая образцы могли быть заражены ранними мутациями этой инфекции еще от самых первых пациентов с «ковидом», которых выявили в КНР еще в декабре 2019-го.

Примечательно, что образцы почвы из Китайской Народной Республики были отправлены в Венгрию в декабре месяце того же 2019-го. Целый ряд специалистов убежден, что дальнейшее изучение обнаруженных в почве образцов вируса может помочь найти потерянное звено в цепочке перехода инфекции от болезни летучих мышей к человеческому варианту COVID-19.

Ранее стало известно о том, что на территории Штатов исследователи приступили к испытанию супервакцины» от COVID-19 на людях.