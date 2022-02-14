О результатах исследовательской работы рассказали на сайте Кембриджского университета, передает «НБН»

Исследования в области «умных» тканей ведутся уже давно. Но до сих пор новые материалы обладали каким-то одним свойством. Смарт-текстиль, созданный в Кембридже многофункционален. Его основа – волокнистые светодиоды, активируемые несколькими устройствами ввода.

Ввод информации осуществляется посредством интеллектуальных датчиков, реагирующих на свет, прикосновения, изменения температуры и радиочастоты.

46-дюймовое полотно, реагируя на ввод данных, создает на своей поверхности различные изображения. Это позволяет использовать его как сенсорный экран, ковер или штору, которые включаются от энергии и прикосновения человека.

Специальное покрытие волокон обеспечивает растяжение, необходимое для промышленного текстильного использования и имеет высокую прочность. Поэтому из них можно будет выткать полотно практически любой формы. Это максимально расширит область применения для создания одежды и предметов интерьера умного дома. Кроме того, полотно может собирать и аккумулировать энергию для последующего использования.

Интеграция оптоволоконных, электронных, фотонных, сенсорных и энергетических функций позволит создать совершенно новый класс интеллектуальных устройств и систем.

Полученная ткань может работать как дисплей, обнаруживать радиочастотные сигналы и накапливать энергию, обеспечивая себе автономное питание. Его также можно свернуть, как обычный ковер или плед.

В итоге, эта умная ткань может быть превращена в батареи, суперконденсаторы, солнечные батареи и другие устройства, встроенные в повседневные предметы обихода.

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