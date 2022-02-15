Как информирует «НБН», более детальную информацию предоставил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей Facebook-странице.

Как известно, вечером во вторник клиенты «ПриватБанка», пользующиеся приложением «Приват24» начали активно сообщать о возникновении проблем в работе системы, а также при проведении платежей.

В частности, люди сталкиваются с разными трудностями. Кто-то не может зайти в приложение, то есть, после ввода логина и пароля система выдает ошибку, а кому-то после входа в «Приват24» не показывает остаток средств на счетах и последние операции.

В банке же поспешили заявить, что для денег клиентов «ПриватБанка» никаких угроз нет:

«Массивная кибератака относится только к приложению «Приват24». Все остальные финансовые операции выполняются в штатном режиме».

Не так давно российские хакеры уже атаковали государственные сайты Украины. Тогда была установлена причина таких действий со стороны государства-оккупанта.