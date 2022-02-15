Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

Вечером, 15 февраля сайты Минобороны Украины и Вооруженных сил подверглись атаке неизвестных хакеров. При попытке перейти на вышеупомянутые сайты появляется следующая надпись: «Нет связи с сайтом».

До этого были зафиксированы проблемы в работе «ПриватБанка» и «Ощадбанка».

Министерство обороны оперативно прокомментировало случившееся. Ведомство опубликовало заявление в социальной сети Twitter. В Министерстве сообщают, что, вероятно, сайт подвергся DDoS-атаке. Сейчас специалисты делают все, чтобы восстановить его работу.

До восстановления работы сайт министерство будет коммуницировать с общественностью в социальных сетях – Twitter и Facebook.

❗️Сайт МОУ зазнав, ймовірно, DDoS-атаки: фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

Проводяться техроботи з відновлення штатного функціонування.

Комунікація через сторінки в FB та Twitter, сайти АрміяInform https://t.co/ukMW41irPW та Армія FM https://t.co/IpDnBXoMXw. — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 15, 2022

Стоит отметить, что это не первая масштабная хакерская атака на украинские сайты в этом году. В ночь с 13 на 14 января под прицелом хакеров оказались ряд украинских сайтом: МИД, министерства образования и науки, аграрной политики. На этих сайтах злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. Также хакеры «положили» приложение «Дія».

Ранее стало известно, какую цель преследовали российские хакеры атаковавшие украинские сайты.