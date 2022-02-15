Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».
Вечером, 15 февраля сайты Минобороны Украины и Вооруженных сил подверглись атаке неизвестных хакеров. При попытке перейти на вышеупомянутые сайты появляется следующая надпись: «Нет связи с сайтом».
До этого были зафиксированы проблемы в работе «ПриватБанка» и «Ощадбанка».
Министерство обороны оперативно прокомментировало случившееся. Ведомство опубликовало заявление в социальной сети Twitter. В Министерстве сообщают, что, вероятно, сайт подвергся DDoS-атаке. Сейчас специалисты делают все, чтобы восстановить его работу.
До восстановления работы сайт министерство будет коммуницировать с общественностью в социальных сетях – Twitter и Facebook.
Стоит отметить, что это не первая масштабная хакерская атака на украинские сайты в этом году. В ночь с 13 на 14 января под прицелом хакеров оказались ряд украинских сайтом: МИД, министерства образования и науки, аграрной политики. На этих сайтах злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. Также хакеры «положили» приложение «Дія».
Ранее стало известно, какую цель преследовали российские хакеры атаковавшие украинские сайты.
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