Космическая компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic начала продавать билеты на первое космическое путешествие. Представители пресс-службы компании сообщили, что все желающие смогут приобрести «путевку» для вылета за пределы Земли уже сегодня, 16 февраля, информирует «НБН».

Билет на суборбитальный космический полет сможет позволить себе не каждый, поскольку цена на них «кусается». Путешественникам нужно будет заплатить 450 000 долларов, включая депозит, размер которого составляет 150 000. Virgin Galactic после продаж должна получить до 450 000 000 долларов.

Известно, что первые туристы отправятся на орбиту уже в конце этого года, побывать в космическом пространстве смогут около 1000 человек. Ракеты запустят с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико. Путешественникам предстоит пройти специальную подготовку перед полетом, который будет длиться около 90 минут.

Отметим, что в прошлом году ученые смогли выяснить, как «пахнет» космос. Специалисты ответили на вопрос, что почувствовал бы человек, дыша в открытом космическом пространстве.