Исследуя космическое пространство с помощью телескопа передовых технологий государства-города, астроном Ватиканской обсерватории Ричард Бойл 3 декабря 2021 года заметил новый объект за пределами планеты Нептун, информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail.

Несмотря на то, что открытие было сделано в конце прошлого года, СМИ узнали о новом транснептуновом теле только сейчас.

Новой космической находке ученые дали название 2021 XD7. Они выяснили, что небесное тело, размером меньше карликовой планеты Плутон, совершает оборот вокруг Солнца за 286 лет.

По словам астрономов, у нового ТНО, подобно Плутону, есть странная орбита. Элемент, определяющий положение 2021 XD7 в космическом пространстве, более наклонен, чем орбиты Земли, Марса и остальных планет.

Ученые выразили надежду на то, что открытие Бойла в будущем поможет им отыскать Девятую планету.

Не отстают от коллег из Ватикана и американские астрономы. Специалисты аэрокосмического агентства NASA в Соединенных Штатах Америки сделали с помощью своего самого мощного телескопа первые фотографии в космическом пространстве. Полученные снимки считают новой эрой фото из космоса.