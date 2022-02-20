Об этом сообщает “Униан”, передает “НБН”.

Первыми признаками слежки являются частые уведомления о запросе местоположения. Опасными являются не только требования от программ включить GPS, а и использование данных сотовой связи и подключение к различным сомнительным интернет-порталам.

Также опасными считаются требования к использованию камеры, микрофона и запросы на доступ к изображениям: далеко не всем приложениям и сайтам необходимы эти данные.

Внезапное “зависание” смартфона может также быть признаком слежки: открытие программ без вашего разрешения, выход из них или включение-выключение девайса. Однако стоит помнить, что это может быть признаком неисправности системы.

Также следует обратить внимание на время работы аккумулятора: при слежке ваши 100% заряда могут снижаться быстрее из-за работы хакерских серверов в фоновом режиме.

Вирусы и слежку можно подцепить на любой смартфон, однако выбор хорошего гаджета с расширенными функциями может предотвратить эту проблему.