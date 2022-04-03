Об этом он написал в Twitter, сообщает «НБН». В частности, Рогозин написал:

Позиция наших партнёров понятна: санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут. Считаю такое положение дел неприемлемым. Санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности наших высокотехнологичных предприятий. Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны. Поэтому считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций.

Он добавил, что предложения Роскосмоса по прекращению сотрудничества на МКС с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии в ближайшее время будут донесены до российских властей.

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