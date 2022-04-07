Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters.

Операция по взятию под свой контроль российской цифровой инфраструктуры являлась упреждающим шагом, направленным на то, чтобы российские хакеры не смогли мобилизовать взломанные устройства в «ботнете» — сети взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать другие серверы мошенническим трафиком.

«Ботнет» контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Директор ФБР Крис Рэй сообщил журналистам, что сотрудники бюро с одобрения суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное ПО и перенастроить устройства.

Мы удалили вредоносное ПО с устройств, используемых тысячами компаний для сетевой безопасности по всему миру. Мы закрыли дверь, через которую русские проникли в них

— сказал Рэй.

Вирус Cyclops Blink был разработан для захвата устройств, производимых WatchGuard Technologies и ASUSTeK Computer. Он предоставляет российским службам доступ к этим скомпрометированным системам, предлагая возможность удаленно эксфильтрировать или удалять данные или настраивать устройства против третьих лиц.

Также ранее мы писали о том, что в США считают, что Россия может начать серьезные кибератаки против Украины, проверяя решительность НАТО