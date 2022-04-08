Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, информирует «НБН«.

Храмов рассказал, что РФ в феврале этого года в США были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от хакерских атак на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Это произошло после пресечения деятельности хакерской группировки REvil. Перед этим стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

Однако сейчас, по словам замсекретаря, Белый дом уведомил Совбез, что выходит из переговорного процесса по защите от киберугроз и закрывает канал связи.

Также мы писали о том, что в США считают, что Россия может начать серьезные кибератаки против Украины, проверяя решительность НАТО