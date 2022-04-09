Как информирует «НБН», авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли США сообщает, что Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, а также Исландия присоединились к группе стран, которые ограничивают доступ России к технологиям.

В общей сложности, уже тридцать семь стран, в частности и Европейского Союза, согласовали экспертный контроль с Соединенными Штатами Америки. В том числе, это и Канада, Великобритания, Япония. Все эти государства применяют те же ограничения, которые были введены США, запретив доступ Москвы к технологической продукции, в том числе, оборонной, судостроительной, аэрокосмической отраслях.

В свою очередь заместитель министра торговли США Дон Грейвс отметил:

«Эффективность экспортного контроля значительно повышается, если к нам присоединяются преданные международные союзники и партнеры. Чем больше наша коалиция растет, тем меньше мест, куда Кремль и Путин могут обратиться за помощью».

Кроме того, он подчеркнул, что экспорт товара в Российскую Федерацию, на которые распространяются новые лицензионные требования, сократился на девяносто девять процентов, если сравнивать это с аналогичным периодом минувшего года.

Кроме того известно, что Вашингтон уже закрыл канал связи с Россией по кибербезопасности.