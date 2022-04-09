Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление разведывательного управления, информирует «НБН».

По словам директора Национального разведывательного управления Кристофера Сколеза, эти спутниковые системы «позволят НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием военной мощи России, которое предшествует вторжению».

Сколез отметил, что эта система была разработана на основе коммерческих технологий и «прошла путь от разработки до запуска менее, чем за три года».

Она позволяет следить за событиями на поле боя, запусками ракет, определять вероятные цели, а также выявлять военные преступления.

Спутники были разработаны совместно с Национальным агентством геопространственной разведки, которое создает точные карты с географической привязкой.

Война в Украине – не первый случай, когда подобная технология используется в гуманитарных целях или целях национальной безопасности США.

До полномасштабного вторжения России системы, построенные на коммерческих технологиях, «поддерживали ликвидацию последствий землетрясения на Гаити, фотографировали районы над Афганистаном для поддержки эвакуации американских войск».

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