Как сообщает «НБН», динамичное видео с завода, снятое при помощи дрона, показали на YouTube-аккаунте Tesla. На кадрах можно увидеть процесс изготовления деталей и сборки машин.

На видео засняли весь цикл производства. Сначала пресс выдавливает из листов металла детали будущего автомобиля, которые потом переносят на следующую линию. Там происходит сварка частей Tesla.

Завод Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg

Далее корпус электромобиля покрывают грунтовкой, после чего происходит покраска и полировка. В самом конце в машину устанавливают двигатель, всю электронику, руль и сидения.

Завод Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg

Большую часть задач на заводе Giga Berlin выполняют роботы, а сотрудники следят за тем, чтобы все шло по плану и контролируют качество продукции.

Отметим, что этот завод Маска в Берлине еще находится в процессе строительства, но автомобили Tesla уже сходят с его конвейера.

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