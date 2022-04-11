Как сообщает «НБН» в конце марта портал DOU опросил почти 7 тысяч ИТ-специалистов по поводу того, как изменилась их жизнь с началом полномасштабной войны.

60% респондентов были вынуждены покинуть свои дома. 46% из них переехали в более безопасное место именно в Украине.

Переезды затронули ИТ-специалистов со всей страны. Чаще переезжали айтишники из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а также из Киева (80%). Заметно реже из Сум — только 56% опрошенных покинули город после начала войны. Около половины специалистов покинули Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье. Значительную выдержку демонстрируют айтишники из Днепра: с начала войны только 38% из них отправились в более безопасные места.

Чаще всего ИТ-специалисты переезжали во Львовскую область — туда с началом войны релоцировались 11% всех опрошенных айтишников, или 23% переехавших в пределах Украины. На втором месте — Ивано-Франковская область (сюда мигрировали 6% украинских ИТ-специалистов) и Закарпатье (9%).

Среди других стран, куда айтишники выезжали после начала войны, лидирует Польша (сюда прибыли 35% выехавших за границу). Следующая по популярности – Германия (10%).

Интересно, что среди основных критериев выбора места для переезда — наличие там друзей и родственников (этот фактор указали 50% переехавших) и безопасность (34%). Эти факторы были особенно важны при релокации в пределах Украины и несколько менее важны при релокации за границу. Выехавшие в другие страны по возможности тоже отправлялись к родственникам и друзьям (34%).

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