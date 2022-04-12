Кадры обстрела позиции российских военных недавно были сняты с дрона Bayraktar Mini. Аналогичные кадры тестовых запусков этой версии беспилотника с камерой FLIR публиковали в Турции.

Как сообщает «НБН», по данным турецкого издания Oryx, на кадрах из Украины заметен характерный интерфейс Bayraktar Mini.

В отличие от ударного оперативно-тактического Bayraktar TB2, новый дрон является разведывательным, оснащается камерой высокого разрешения на карданном подвесе, он защищен от помех и также может выполнять оперативные задачи в полевых условиях благодаря системе приземления с парашютом.

Ключевые летные характеристики Bayraktar Mini заметно уступают классической версии Bayraktar TB2: дальность поддержки связи у Mini составляет 30 км против 150 км у TB2, новая версия дрона может находиться в воздухе чуть больше двух часов, в то время как используемые ранее в Украине Bayraktar могут летать от 12 до 24 часов.

Bayraktar TB2 также может подниматься на высоту более 8 км, а фактический потолок нового дрона — около 1200 метров.

Bayraktar Mini на выставке в Турции. Фото — oryxspioenkop.com

Большим преимуществом этого БПЛА является то, что они могут легко переноситься и развертываться обычными солдатами в полевых условиях, не требуя взлетно-посадочной полосы ни для запуска, ни для эвакуации

— пишет Oryx.

Конструкция Bayraktar Mini предполагает ручной запуск, а его главные задачи — обнаружение целей, которые могут быть поражены ПТРК или артиллерией.

Ранее в боях под Киевом примитивные серийные квадрокоптеры помогали украинским артиллеристам обнаружить российские позиции и нанести им значительный урон.

Единственными подтвержденными операторами Bayraktar Mini до сих пор были Ливия и Катар, которые договорились о поставках этих дронов еще в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Турции озвучили причину поставок ударных «Байрактаров» Украине