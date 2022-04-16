Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ.Техно, после признания экстремистскими социальных сетей Facebook и Instagram, а также многочисленных претензий Роскомнадзора к YouTube, блокировка последнего была бы логичным шагом.

Многие контент-мейкеры из России теряют львиную долю доходов и готовятся к полной блокировке ресурса, призывая аудиторию видеохостинга переходить на другие площадки. Но в успех RuTube не верят даже российские чиновники, а потому паника в блогерских кругах все нарастает.

По словам Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева, она необоснованна — YouTube закрывать не хотят. Чиновник утверждает, что видеохостинг в России нужен, чтобы доносить «свою правду».

Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать своё понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа.

— говорит Фадеев.

Иными словами, России придется мириться со свободой слова в попытках распространить свою пропаганду.

Напоминаем, российские чиновники хотели национализировать YouTube, заставив его работать на продвижение своих идей. А тем временем, видеохостинг продолжает публиковать невыгодные РФ материалы, за что периодически подвергается нападкам Роскомнадзора.

Также ранее мы сообщали о том, что Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на этой ОС