Соответствующий материал появился на сайте авторитетного издания NYT, сообщает «НБН».

Несмотря на утверждения России, что на «Москве» вспыхнул пожар, в результате которого произошел взрыв боеприпасов и, в конечном итоге, крейсер затонул, США все же позже подтвердили, что две украинские ракеты «Нептун» ударили по российскому судну.

Согласно документам, опубликованным украинским конструкторским бюро «Луч», «Нептун» представляет собой ракету береговой обороны, предназначенную для поражения военных кораблей противника на расстоянии до 190 миль от берега.

Оружие запускается из специальных «трубок», установленных в задних частях больших грузовиков, которые могут стрелять, находясь почти в 16 милях от берега, что, в свою очередь, позволяет им лучше прятаться от вражеских кораблей и самолетов-разведчиков.

Каждый отдельный грузовик может переносить по четыре противокорабельные крылатые ракеты Р-360 «Нептун», которые могут быть запущены в течение 15 минут после выхода транспорта на позицию. После этого грузовики, способные двигаться со скоростью 60км/ч по дорогам с твердым покрытием, могут быстро выдвигаться на новые огневые позиции.

Каждая ракета Neptune может нести взрывную боеголовку массой 330 фунтов и весит чуть более 1900 фунтов, что делает ее слегка компактней, чем противокорабельные ракеты Harpoon, используемые ВМС США.

Чтобы лучше уклоняться от вражеских ПВО, «Нептун» летит очень низко – примерно на высоте от 10 до 30 футов над поверхностью океана – что затрудняет его обнаружение на радаре по мере приближения.

Низкий полет также сокращает количество времени, которое есть в распоряжении вражеского военного корабля на реакцию. И это при условии, если он вообще увидит ракету до удара.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в крейсер «Москва» попали украинские ракеты «Нептун», и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

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