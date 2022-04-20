Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует «НБН».

Что предшествовало: В начале марта Apple объявил, что прекращает продажи в России и отключил в стране Apple Pay.

7 апреля стало известно, что в РФ разрабатывают свой аналог AppStore.

Напомним, что месяц назад TikTok приостановил свою работу в России из-за закона о «фейках», с формулировкой «из-за нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса».

Также ранее мы писали о провале российского аналога Instagram и о том, что произошло с «импортозамещенной» соцсетью