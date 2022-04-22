Попробуем разобраться, а узнав основы, попробуйте здесь использовать приобретенные знания.

Что такое форекс

В самом широком смысле форекс – это рынок, внутри которого происходит онлайн-обмен одной иностранной валюты на другую. Курс ориентирован на глобальных внебиржевых участников, а потому операции на Forex всегда выгоднее, чем в любом банке или другой валютной организации. Да и открывать сделки в онлайн-режиме выгоднее и проще, чем делать это в физическом обменном пункте.

Рынок является наиболее ликвидным и глобальным в сравнении со всеми прочими, а потому не привязывается ни к одной известной бирже, действуя по собственным законам. Торговый оборот с форекса сейчас имеет самые высокие показатели в мире, никакой фондовый рынок, рынок металлов или драгоценных камней не сравнивается с форексом по оборотам купли-продажи. Средний показатель дневного оборота в нем равен более 6,5 трлн долларов.

Термин Forex: что это значит

Forex – это аббревиатура, полученная из двух слов: exchange («обмен») и foreign («валюты»), что, в общем-то, полностью отражает саму суть как рынка, так и операций, которые на нем производятся. Любой желающий сможет на форексе совершать требуемые сделки купли-продажи в иностранной валюте.

График работы рынка круглосуточный и беспрерывный. Во многом именно это и обеспечивает возможность для создания и поддержания огромных оборотов. Да и колебания курсов существенно ниже, чем на фондовых рынках, оттого на форекс приходит так много трейдеров, желающих получить больше стабильности.

Все указанные факторы в совокупности открывают безграничные возможности для совершения сделок, обогащения или, как ни прискорбно, проигрышей. Да, потерять деньги здесь так же легко, как и заработать, а потому следует внимательно изучить материалы по работе с форексом или же доверить ставки более опытным трейдерам. Грамотный подход непременно окупится, а потому не стоит бояться рисковать.

Чем торгуют на форексе

На форексе можно торговать абсолютно любой мировой валютой, но наиболее популярными являются следующие:

доллар США (USD);

евро (EUR);

иена Японии (JPY);

фунт стерлингов (GBP);

франк Швейцарии (CHF);

рубль России (RUB).

Чтобы было максимально просто отслеживать изменения в котировках, предусмотрены визуальные технические индикаторы. Это те самые графики, которые всем представляются при упоминании рынка Форекс. Именно на эти индикаторы ориентируются трейдеры, когда планируют сдать соответствующую ставку.

Мир форекса безграничен, интересен, но самое важное заключается в том, что он открывает невиданные объемы для заработков. Тем, кто хочет получить максимум, прямая дорога на Forex.