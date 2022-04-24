Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи, информирует «НБН».

Так, на Пасху не все смогут отметить праздник в семейном кругу, вместе с родными и друзьями из-за войны, и много кто будет получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту.

Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего «цепляют»

— говорится в сообщении.

Как не стать жертвой киберпреступников, советы от специалистов:

не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев;

не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов;

с осторожностью относитесь и к сообщениям от знакомых, ведь близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения;

не распространяйте сомнительную информацию;

следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены.

С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте такую информацию на официальных источниках, отметили в Госспецсвязи.

Также ранее мы писали о том, что хакеры Anonymous нанесли очередной удар по энергетике России