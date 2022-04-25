Как сообщает «НБН», Госспецсвязи рассказала, как сохранить и обезопасить свой смартфон, а также не спровоцировать с его помощью трагедию во время войны.

Найдите старый работающий телефон, который можно отдать по требованию оккупантов. Храните телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухом теплом месте. Заряжайте устройство при любой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения. Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите весь контент, который может навредить при задержании оккупантами: фото, видео, переписка, загруженные файлы. Неприятель отслеживает действия в сети операторов мобильной связи с помощью технических средств разведки. Свое сообщение о передвижении российских войск или их преступлениях сразу удаляйте с телефона. В случае опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают через определенноевремя. Фотографируйте через мессенджеры, не храните эти фотографии на телефоне. Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних лиц к вашим данным (пароль, графический пароль, отпечаток пальца).

Также полезно заранее установить несколько приложений, которые доступны для Android и iOS:

приложение «Воздушная тревога»;

приложение TacticMedAid;

приложение «Первая помощь».

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