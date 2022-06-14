Краткая характеристика легких металлоконструкций

Из чего изготавливают легкие металлоконструкции? Здесь следует упомянуть, среди прочего, различные профили, к которым относятся С-профили, H-профили, Z-профили а также профильная труба цена на которую является одним из преимуществ. Применяются также различные виды сварных элементов, к которым относятся, например, пластинчатые фермы. Именно конструкции из профильной трубы, в которые могут встраиваться другие трубы различной формы (прямоугольные, круглые, квадратные), являются самыми оптимальными и эффективными.

Быстрый монтаж

Легкие стальные конструкции намного быстрее и проще в сборке, чем традиционные. Это, конечно, экономия времени. Отчасти это связано с тем, что нет необходимости использовать дополнительные соединительные элементы, такие как строительные растворы или клеи. Это преимущество позволяет идеально оптимизировать остальные строительные работы и направить энергию на более требовательные участки.

Расширенные возможности дизайна

Благодаря элементам легких металлоконструкций можно возводить перспективные, несущие и прочные объекты при значительной экономии стали. Холоднокатаные профили позволяют, например, выполнять конструкции с усовершенствованными формами и сечениями.Кроме того, при сборке конструкции образуется минимальное количество отходов. И даже если они есть, их можно переработать.

Широкий спектр применения

Еще одним заслуживающим внимания преимуществом конструкций из металла, который предлагает Металлобаза КТ-Сталь, является возможность универсального применения. Благодаря этому его могут использовать представители различных отраслей.

Вот несколько примеров того, как можно использовать изделия из легкой стали:

элементы кровли;

пандусы для инвалидов;

балюстрады;

решетки платформы;

ворота и калитки;

внутренние и внешние лестницы;

навесы и антресоли и т.д.

Легкие металлоконструкции могут использоваться в качестве оборудования для частных и общественных объектов. В последнем случае это могут быть спортивные сооружения, крупноформатные магазины и производственные цеха.

Эстетические соображения

Еще одним немаловажным преимуществом легких стальных конструкций является их эстетическая ценность. Сталь отличается неподвластной времени элегантностью и именно поэтому идеально подходит для самых разных аранжировок. Большое разнообразие профилей и неограниченные возможности в создании любых форм, позволяет добиться отличных визуальных эффектов.

Таким образом можно аккуратно и привлекательно создать те элементы, которые обязательно должны входить в сооружение — особенно столбы и видимые части самой конструкции. Необработанный блеск стального материала идеально подойдет для стилей модерн, лофт и индустриальный. При необходимости стальные конструкции также могут быть окрашены порошковой краской, что позволяет получить желаемый цвет.