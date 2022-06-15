Химик Глеб Репич объяснил, что для устранения неприятного запаха или вкуса воды нужно иметь под рукой бутылку, немного золы, угля, камней и песка, информирует «НБН» со ссылкой на «Новый канал».

Сначала золу надо залить водой и прокипятить ее. Полученную смесь протрите через сито, прикрытое салфеткой. Далее этим раствором залейте уголь, варите несколько часов, после чего профильтруйте и высушите.

Для сборки фильтра отрежьте дно бутылки, сделайте в крышке небольшое отверстие. Закройте крышку куском плотной ткани и накрутите ее на бутылку.

После в перевернутой бутылке начните выкладывать слоями песок, активированный уголь (если в он в таблетках положите 50 штук) и камни. Уголь нужно тщательно утрамбовать.

Поставьте под бутылку емкость, в которой будет собираться очищенная вода. Химик отмечает, что самодельный фильтр производит очистку от растворенных веществ, поэтому воду нужно дополнительно несколько минут кипятить, чтобы убить микробов.

Отметим, что ученые рекомендуют употреблять достаточное количество жидкости, чтобы справиться с негативными эмоциями. Они выяснили, что обезвоживание может вызвать усталость, тревогу, панику и гнев.