Российские СМИ сообщают, что особенностью Петербургского экономического форума стал механический работник для заведений общественного питания. Робота-баристу «Дуняша», стоимостью около 15 миллионов рублей, создали в Перми, информирует «НБН».

По словам разработчиков, при создании робота они не стремились сделать его точной копией человека. Они убеждены, что отдаленное сходство «Дуняши» с людьми позволит не пугаться клиентам.

Как пишет издание «Закс.ру», электронную игрушку для Путина и участников форума уже успел оценить заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Чиновник, который отвечает за цифровые технологии в регионе, сфотографировался с «Дуняшей» и сделал заказ. Он сразу же обнаружил изъян механического работника, отметив медленную работу робота, в частности его общение с клиентами.

В то же время украинским пользователям Сети «Дуняша» напомнила супругу кума Путина, пророссийского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко.

Напомним, что в прошлом году китайские разработчики представили самого большого в мире робота, который ходит по ступенькам, преодолевает траншеи, скалы, загрязненные дороги, а также заснеженные поля.