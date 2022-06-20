Российская Федерация в ноябре прошлого года проводила испытания своего оружия, которое способно сбивать спутники на орбите Земли. Целью для поражения страна-оккупант выбрала нефункционирующий советский спутник «Космос-1408», информирует «НБН» со ссылкой на Space.

Тогда американское управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA обвинило россиян в появлении более полутора тысяч обломков из-за ракетного удара по летательному аппарату СССР. В агентстве США предупредили о том, что в ближайшие годы части уничтоженного спутника будут нести угрозу МКС, другим космическим устройствам и астронавтам.

В четверг, 16 июня, Международная космическая станция едва не пострадала от космического мусора, созданного российскими испытаниями оружия. Орбитальной станции пришлось совершить незапланированный маневр, чтобы не столкнуться с одним из обломков разрушенного советского спутника.

Для уклонения МКС от части «Космос-1408» «Роскосмос» применил грузовой корабль «Прогресс-81», присоединенный к станции.

Напомним, что россияне начала атаковать спутники на околоземной орбите. Руководитель космического командования ВС США рассказал об агрессии страны-оккупанта в космическом пространстве.