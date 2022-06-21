Журналисты PhoneArena обратили внимание на то, что стоимость «яблочного» гаджета в 2012 году составляла 200 долларов. Сегодня покупка iPhone 13 Pro Max обойдется в 1,1 тысячи долларов. За последние 10 лет стоимость такого девайса выросла на 452% и, если тенденция с подорожанием сохранится, в 2032 году покупателям он обойдется в 6069 долларов, информирует «НБН».

За последнее десятилетие подорожали и мобильные устройства от компаний Motorola и Huawei на 233% и 221% соответственно. Если следующие 10 лет цена будет ползти вверх, за смартфон придется выложить 3300 долларов.

Кроме того, поднялись в цене мобильные телефоны Samsung (на 184%), Nokia (на 55%), Sony (на 105%) и OnePlus (на 142%).

Напомним, что в России существенно вырос импорт кнопочных мобильных телефонов. Эксперты рассказали в чем причина такого ажиотажа.