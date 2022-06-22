В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса утверждают, что транспортная система Илона Маска для полетов на околоземную орбиту, Луну и Марс, может взорваться даже не взлетев, информирует «НБН» со ссылкой на Futurism.

На днях Маск заявил, что Starship готов к полету, после чего последовало предупреждение специалистов NASA о потенциальной катастрофе с кораблем.

В космическом агентстве напомнили, что у SpaceX была череда неудачных попыток осуществить полеты ранних версий транспортной системы. Средства массовой информации сообщали, что после запуска ракеты-носители становились огненными шарами, а с неба падали их обломки.

По этой причине NASA предполагает, что следующий полет Starship может обернуться катастрофой и лишить Америку доступа к Международной космической станции.

Отметим, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск намерен колонизировать Марс. Он объяснил, почему людям необходимо освоить Красную планету.