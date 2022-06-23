По плану Маска человечество должно начать колонизацию Марса уже в 2029 году, однако Кокс считает, что американец ошибся в своих прогнозах и высадка на Марс произойдет на 10 лет позже, информирует «НБН» со ссылкой на «Всвіті».

Физик призвал не сравнивать полет на Луну, осуществленный в 1969 году, с оправкой на Красную планету, поскольку такая задача требует больших технологических усилий.

По словам ученого, люди смогут полететь на Марс не раньше 2040 года, однако в ближайшие 10 лет на этой планете могут начать создание инфраструктуры, которая необходима человечеству для обитания на ней.

Кокс не умаляет усилий компании SpaceX, которая изменила подход к полетам в космос, однако он сомневается, что есть специалисты, которые могут осуществить грандиозный план Маска и отправить людей на Красную планету уже через 7 лет. Для физика, указанные миллиардером сроки, кажутся просто нереальными.

Ученый подчеркнул, что если бы даже сегодня можно было бы высадиться на Марс, он бы не сделал этого, поскольку такой полет продлится два года. При этом никто не знает, как человеческий организм и психика отреагируют на длительное пребывание в космическом пространстве.

Напомним, что Маск сообщил о готовности запустить ракету-носитель Starship, которая должна перевозить грузы и экипаж на орбиту Земли, Луну и Марс. Однако специалисты NASA утверждают, что с космическим кораблем произойдет катастрофа.