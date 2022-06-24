Ведомство продолжает отвечать на вопросы граждан Украины относительно противодействия угрозам в киберпространстве, а также безопасного использования гаджетов и интернета, информирует «НБН».

В Telegram-канале Госспецсвязи призвали обратить внимание на «симптомы», которые свидетельствуют о том, что ваш телефон или компьютер был взломан.

Тревожным сигналом является быстро разряжающаяся батарея при нечастом использовании гаджета, а также замедление или сбои в работе девайса. Устройство может часто выполнять перезагрузку или внезапно выключаться, а также самовольно менять настройки, включать Wi-Fi, геолокацию, клавиатуру или курсор.

О заражении телефона или компьютера вредоносным программным обеспечением свидетельствует внезапное уменьшение свободной памяти, появление рекламы или приложений, которые вы не устанавливали.

Если вы регулярно получаете непонятные сообщения – это также тревожный звоночек.

Специалисты Госспецсвязи для минимизации риска взломов девайсов рекомендуют установить программы-антивирусы и проверять гаджеты на наличие угроз. Не забывайте вовремя обновлять устройства.

Ранее ведомство предоставило украинцам перечень рекомендаций для экономии заряда в смартфоне в условиях войны.